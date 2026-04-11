Andreotti Barsotti e Giovannetti entrano in Libdem

Il Partito Liberaldemocratico ha comunicato di aver accolto tra i propri membri Andreotti, Barsotti e Giovannetti. La notizia si è diffusa attraverso un incontro tenutosi presso una sede del partito, durante il quale sono stati ufficializzati i nuovi ingressi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni di questa scelta o alle future attività dei tre nuovi membri.

Il Partito Liberaldemocratico ha annunciato in questi giorni, con un incontro avvenuto alla Distilleria Indie a San Pietro in Campo, l’adesione dell’assessore Maresa Andreotti, del consigliere Alessio Barsotti e del presidente del Consiglio comunale di Barga Gabriele Giovannetti, che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso politico condividendo i valori e il progetto del movimento. Pur non cambiando gli equilibri barghigiani dell’attuale maggioranza che sostiene la sindaca Caterina Campani. Era presente all’incontro, pur se come figura indipendente e non legata al partito, anche il consigliere regionale Vittorio Salotti. La scelta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andreotti, Barsotti e Giovannetti entrano in Libdem Leggi anche: Referendum, Libdem: «È la vittoria della retorica» Ciclismo. Olivia Giovannetti sul podioLa giovane allieva Olivia Giovannetti di Montelupo Fiorentino ha conquistato il suo primo podio. Temi più discussi: Andreotti, Barsotti e Giovannetti aderiscono al Partito Liberaldemocratico. resta il sostegno all'Amministrazione comunale; A Barga c’è una nuova centenaria; In visita a Casa Pascoli; Lido Stefani, il medico che ha curato con il cuore. Si presenta il libro. Andreotti, Barsotti e Giovannetti entrano in LibdemIl Partito Liberaldemocratico ha annunciato in questi giorni, con un incontro avvenuto alla Distilleria Indie a San Pietro in ... lanazione.it Andreotti, Barsotti e Giovannetti aderiscono al Partito Liberaldemocratico. resta il sostegno all’Amministrazione comunaleBARGA - Il Partito Liberaldemocratico ha annunciato ieri presso la Distilleria Indie a San Pietro in Campo, l’adesione dell’assessore Maresa Andreotti, ... giornaledibarga.it Consiglio di Stato, Merra-Galella ultimo atto: la prima cita Andreotti, il secondo resta in Via Verrastro - facebook.com facebook FLASH! – PAOLO CIRINO POMICINO AVEVA CONOSCIUTO ANDREOTTI NEL 1974. UNA VOLTA, ALLA VIGILIA DI ... x.com