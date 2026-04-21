Personal trainer ucciso a Foggia La fiaccolata in ricordo

A una settimana dall’omicidio di un personal trainer a Foggia, la città si è riunita in piazza per una fiaccolata in suo ricordo. L’uomo è stato ucciso mentre si trovava vicino a casa, e l’evento ha attirato numerose persone che hanno partecipato per rendere omaggio. La polizia continua le indagini per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

Foggia è scesa in piazza in ricordo di Dino Carta, il personal trainer assassinato una settimana fa, mentre era in strada a pochi passi dalla sua abitazione. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Personal trainer ucciso a Foggia. La fiaccolata in ricordo Personal trainer ucciso a Foggia. La fiaccolata in ricordo Notizie correlate Leggi anche: Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Foggia, ucciso il personal trainer: spari durante la passeggiata col caneUn uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa sera in via Caracciolo, in una zona della città di Foggia situata a breve distanza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il personal trainer ucciso a Foggia: cosa sappiamo finora; Omicidio a Foggia, audio e video al vaglio degli inquirenti; Personal trainer ucciso a Foggia, nuove informazioni sul killer; Personal trainer freddato sotto casa a Foggia, mistero sul movente. Personal trainer ucciso: nelle prossime ore l'autopsia, stasera il corteoE' prevista nella mattinata di oggi, 20 aprile, l'autopsia sul corpo di Dino Carta il personal trainer di 42 anni assassinato a colpi di pistola la sera del 13 aprile in via Caracciolo a Foggia, a poc ... rainews.it Il personal trainer ucciso a Foggia: cosa sappiamo finoraLa pista del killer arrivato in bici: i sospetti si addensano su un uomo incappucciato ripreso dalla videosorveglianza ... avvenire.it FOGGIA, L’ULTIMO SALUTO A DINO CARTA: funerali nella chiesa del Santissimo Salvatore Dolore e commozione per il personal trainer ucciso: la famiglia invita a donazioni in beneficenza L'articolo nei commenti facebook