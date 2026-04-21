Un uomo ha denunciato di essere stato vittima di continue intimidazioni e minacce da parte dell’ex moglie. Secondo quanto riferito, avrebbe subito appostamenti sotto casa, pedinamenti in auto e messaggi inquietanti lasciati nella cassetta delle lettere, sul parabrezza e anche un biglietto da visita di un’impresa funebre con messaggi minacciosi. La vicenda si sta approfondendo nelle autorità competenti.

Appostamenti sotto casa, pedinamenti in auto, messaggi di morte lasciati nella cassetta delle lettere, sul parabrezza e perfino un biglietto da visita di un’impresa funebre per augurargli una brutta fine. È il quadro accusatorio che vede a processo per stalking una donna di 50 anni, originaria della Campania ma residente ad Ancona. Avrebbe perseguitato l’ex marito, un anconetano suo coetaneo e la figlia 15enne dopo la fine della loro relazione. Nel procedimento, che si sta tenendo davanti alla giudice Ludovica Monachesi, sono stati sentiti la parte offesa e alcuni testimoni della pubblica accusa. Tra questi una vicina di casa, un collega dell’uomo e un’operatrice di un centro diurno frequentato dalla figlia della coppia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perseguitato dall’ex moglie: "Anche messaggi funebri"

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