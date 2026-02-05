Messaggi minacce e aggressioni | così avrebbe perseguitato l’ex moglie

La Procura di Benevento ha notificato a un uomo di 35 anni l’avviso di conclusione delle indagini. Secondo le accuse, avrebbe perseguitato l’ex moglie con messaggi minacciosi e comportamenti aggressivi ripetuti nel tempo. La vicenda si è svolta tra minacce e insulti, creando molta tensione nella famiglia. La questione ora passa alla fase processuale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe perseguitato l’ex moglie con condotte reiterate e minacciose: per un 35enne di Benevento la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe messo in atto, a partire dal mese di agosto 2025, una condotta reiterata e ossessiva fatta di minacce, offese, appostamenti e continui messaggi e telefonate, tali da provocare nella donna un grave stato d’ansia e di paura, inducendola a modificare le proprie abitudini di vita. Le accuse parlano di comportamenti molesti e intimidatori protratti nel tempo, con episodi che sarebbero degenerati anche in aggressioni fisiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La polizia di Pavia ha arrestato un uomo che picchiava e minacciava la moglie e il figlio.

Ogni giorno, il personale ferroviario affronta rischi significativi sul lavoro, come aggressioni e violenze.

