Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato un’ex collega per mesi. L’ha molestata con messaggi minacciosi e la sua presenza continua al lavoro ha creato tensione e paura. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla sua condotta con l’arresto.

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver condotto per mesi un’intensa campagna di molestie e minacce nei confronti di un’ex collega, arrivando a seguire la vittima anche nei luoghi di lavoro. Le indagini, avviate dopo che la donna ha denunciato il comportamento ripetuto e preoccupante, hanno rivelato un pattern di aggressività psicologica che si è protratto nel tempo, con messaggi via chat e chiamate continue, spesso con tono minaccioso e riferimenti espliciti alla morte. L’uomo, residente in una città del Nord Italia, ha iniziato a invadere la sfera privata e professionale della ex collaboratrice ancor prima della separazione dal rapporto lavorativo, che era stato definito pacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Uomo arrestato dopo aver perseguitato ex collega con messaggi minacciosi e presenze continue al lavoro

Approfondimenti su Ex Collega Minacce

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Pisa per aver estorto circa 50.

Nella città di Bergamo, un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della moglie e del figlio minore.

Ultime notizie su Ex Collega Minacce

