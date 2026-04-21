Perse moglie e figlia nel deserto libico poi papa Francesco lo salvò Pato ricorda Bergoglio | Lo chiamavo papà

A un anno dalla scomparsa di Bergoglio, Mbengue Nyimbilo Crepin, conosciuto come Pato, rivela come il papa lo abbia aiutato dopo aver perso moglie e figlia nel deserto libico. Ricorda il momento in cui Bergoglio lo ha soccorso e il rapporto che si è instaurato, definendolo come una figura paterna. Pato ha condiviso questa memoria durante un'intervista, evidenziando il legame speciale nato tra loro.

A un anno dalla morte di Bergoglio, Mbengue Nyimbilo Crepin, per tutti Pato, ricorda l'uomo che lo ha accolto come un figlio dopo l'inferno dei lager libici e la perdita della moglie e della figlia nel deserto: "Ogni domenica vado a trovarlo a Santa Maria Maggiore, le leggende come lui non muoiono mai".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

La vecchia guardia rosanero piange Ferrara, Biffi: "Lo chiamavo scherzosamente papà e lui si arrabbiava"Il ricordo dell'ex presidente scomparso oggi: "La promozione in B nel 1991 era il suo sogno e l'obiettivo che si era prefissato.

Leggi anche: “Mio papà è un papà speciale e non lo lascerò mai da solo”: Massimo Boldi scoppia in lacrime per le parole della figlia, ma è su “Scherzi a Parte”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Uccise a coltellate la moglie davanti alla figlia disabile, scontro tra psichiatri sulla capacità di intendere e volere; Wael Al-Dahdouh: la Montagna di Gaza al Festival del giornalismo di Perugia. La tragica storia del reporter che non si è fermato neanche dopo la morte dei figli; Giulia morta in A1 nell’ambulanza colpita dal camionista che ha patteggiato 5 anni, la madre: Voglio incontrarlo; Chi è Fabrizio Moro | La rottura con la moglie Giada e i figli Libero ed Anita, poi il legame con Sanremo.

Furto nella villa di un bancario ad Albano, rubati fucili e gioielli. La moglie e la figlia erano in casaColpo grosso in una villa ad Albano Laziale, dove nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ignoti si sono introdotti nell’abitazione di un bancario, portando via armi e gioielli. Sul furto stanno ora ... ilmessaggero.it

La vita privata di Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese e i due figli Francesco e AnnachiaraNell'ultimo anno, il noto cantante e attore Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, ha conquistato e fatto cantare tutti con Rossetto e caffè, una canzone che parla di un amore ... fanpage.it

"Sono 3 anni e mezzo che ho perso mia moglie e non l'ho mai sognata, però per un attimo l'ho vista che applaudiva" Lino Banfi a "Stanno tutti invitati" commuove tutti con questo racconto dopo la perdita della moglie - facebook.com facebook