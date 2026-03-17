“Mio papà è un papà speciale e non lo lascerò mai da solo”. L’ennesima puntata della serie Massimo Boldi e le sue figlie va in onda nel redivivo Scherzi a Parte di lunedì 16 marzo su Canale 5. Il celebre “Cipollino” è rimasto vittima di un machiavellico scherzo che è più difficile da riassumere rispetto all’ Ulisse di Joyce. In poche parole l’obiettivo degli autori del programma è stato quello di far sbottonare Boldi sul legame affettivo spesso complesso che lega lui alle figlie dopo la morte di sua moglie, e poi far sbucare in mezzo a diversi figuranti sua figlia Micaela e fargli sciogliere entrambi in un lacrimoso abbraccio modello Carramba che sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio papà è un papà speciale e non lo lascerò mai da solo”: Massimo Boldi scoppia in lacrime per le parole della figlia, ma è su “Scherzi a Parte”

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“Sei speciale, non ti lascio solo”, Massimo Boldi in lacrime per le parole della figlia a Scherzi a ParteMassimo Boldi si racconta in modo inedito durante l'ultima puntata di Scherzi a Parte, 'vittima' di uno scherzo organizzato con la complicità della...

“Buon compleanno papà, mi manchi”. Lo straziante video della figlia vip, fan in lacrime dopo quelle paroleL’8 marzo 2026 è stato un giorno carico di emozioni per una famiglia che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un dolore immenso.

Aggiornamenti e notizie su Massimo Boldi

Temi più discussi: Alessandro Gassmann: Ecco chi è l'avvocato Guido Guerrieri/ Anticipazioni, quante puntate e; Anticipazioni turche Melek Il coraggio di una madre, nuove puntate| Arrivo di Omer stravolge Defne: chi è?; Matteo racconta il suo difficile passato a Uomini e Donne/ Sara: Non ho capito nulla. Tina la; Guerrieri, Ivana Lotito choc: A causa mia Alessandro Gassmann ha rischiato di morire|.

Lo scherzo a Massimo BoldiTra travestimenti e sorprese, l'attore Massimo Boldi è vittima di uno scherzo che metterà in luce un nuovo lato della sua personalità. msn.com

Massimo Boldi, non c'è pace per Cipollino: annullato un evento in un comune nel piacentino. «Rimborseremo i biglietti»Non c'è pace per Massimo Boldi, l'attore finito nella bufera dopo una battuta sessista in un'intervista dei giorni scorsi al Fatto Quotidiano che aveva portato all'esclusione dai tedofori della fiamma ... corriereadriatico.it

"Qual è la cosa più bella che ti ha detto tua figlia" "Che non mi lascerà mai solo" "Tu ci credi" "Sì" Ma quanto ha fatto piangere Massimo Boldi a Scherzi a parte, il suo rapporto con le figlie, la perdita prematura della moglie, la paura di restare da solo, l'amore - facebook.com facebook

Che botta questo "scherzo" a Massimo Boldi. Che potenza questo momento di televisione popolare. #ScherziAparte x.com