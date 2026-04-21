Perquisizioni tra Napoli e Firenze | indagati esponenti del Partito dei CARC

Nella giornata di oggi, la polizia ha effettuato perquisizioni tra Napoli e Firenze nei confronti di cinque persone associate al Partito dei CARC. Le operazioni sono state disposte dalla Procura di Napoli e riguardano alcuni esponenti locali del partito. Una delle perquisizioni si è svolta anche nella città di Firenze. Le autorità hanno condotto le attività senza comunicare ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici delle operazioni.

La Digos della Questura di Napoli ha eseguito perquisizioni, disposte dalla Procura di Napoli, nei confronti di cinque esponenti locali del Partito dei CARC; un’ulteriore perquisizione è stata effettuata a Firenze. L’ipotesi di reato contestata dai pm è associazione con finalità di terrorismo o.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Perquisizioni a esponenti Carc a Napoli e Firenze: l’accusa riguarda anche il terrorismoNAPOLI – Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e... Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei CarcTempo di lettura: < 1 minutoSu disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Carlo, perquisizioni della Gdf e sequestri: dodici indagati tra cui l'ex sovrintendente Lissner, Kaufmann e Spedaliere; Napoli, perquisizioni al Teatro San Carlo: 12 indagati per la passata gestione finanziaria; Teatro San Carlo, 11 indagati per la passata gestione: c'è ex sovrintendente Lissner; Scandalo al San Carlo di Napoli: perquisizioni in teatro, ci sono 12 indagati. 'Atti terroristici ispirati alle BR', perquisizioni per terrorismo tra Napoli e FirenzeNapoli, perquisizioni della Digos per terrorismo: coinvolti esponenti dei Carc e un minorenne. Indagini anche a Firenze ... gonews.it Allarme terrorismo a Napoli: perquisizioni della Digos contro i CarcLa Digos della Questura di Napoli ha eseguito delle perquisizioni, disposte dalla Procura partenopea, nei confronti di cinque esponenti locali del Partito dei Carc e una a Firenze. Il reato ipotizzato ... napolitoday.it Perquisizioni all’alba, carabinieri del Ros alla porta, e un nome che torna a circolare negli ambienti dell’intelligence con tutto il peso che comporta: Giuseppe Del Deo, già vice direttore del Dis e con un passato nell’Aisi, è indagato nell’ambito dell’inchiesta ro facebook #Escort nei locali della #movida #milanese, quattro arresti e perquisizioni.Sequestrati 1,2 milioni x.com