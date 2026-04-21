Perquisizioni a esponenti Carc a Napoli e Firenze | l’accusa riguarda anche il terrorismo

Le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni nelle abitazioni di cinque persone a Napoli e di una a Firenze, su richiesta della Procura. Le operazioni sono state eseguite dalla Digos e sono legate a un'indagine che coinvolge alcuni esponenti di un'organizzazione. L'inchiesta riguarda anche ipotesi di reati legati al terrorismo. Nella mattinata di oggi, le autorità hanno effettuato i controlli senza riferimenti a ulteriori dettagli.

NAPOLI – Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. Contestata anche l’ aggravante di avere indotto un minorenne a commettere quella tipologia di reato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Perquisizioni a esponenti Carc a Napoli e Firenze: l’accusa riguarda anche il terrorismo Notizie correlate Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei CarcTempo di lettura: < 1 minutoSu disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone... Terrorismo, arrestato 17enne: perquisizioni anche ad ArezzoUn 17enne pescarese è stato arrestato con accuse legate al terrorismo, propaganda razzista e diffusione di materiale pericoloso. Aggiornamenti e dibattiti Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti CarcSu disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. (ANSA) ... ansa.it Napoli, perquisizioni per terrorismo a esponenti dei CARCContestata l’aggravante di aver indotto un minorenne a commettere reato ... msn.com