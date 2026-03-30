perugia 17enne in manette per terrorismo perquisizioni in quattro regioni

Un minorenne residente nella provincia di Perugia è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in quattro regioni e il ragazzo è stato trasferito in un istituto penale minorile su ordine del giudice dei minorenni dell’Aquila, su richiesta della procura competente. L’operazione si inserisce in un’indagine riguardante attività sospette di natura terroristica.

Un 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto Penale Minorile, a Perugia, su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura per i Minorenni. L’ordinanza è stata effettuata nelle prime ore della mattina del 30 marzo, al termine di un’operazione nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, da parte del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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