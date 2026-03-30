Terrorismo 17enne in manette a Perugia Perquisizioni in 4 Regioni

Un ragazzo di 17 anni residente nella provincia di Perugia è stato arrestato e trasferito in un istituto penale minorile. L’operazione, disposta dal Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura, ha coinvolto anche perquisizioni in quattro regioni. Le indagini sono legate a un’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo.

Un 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto Penale Minorile, a Perugia, su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura per i Minorenni. L'ordinanza è stata effettuata nelle prime ore della mattinata odierna, al termine di un'operazione nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, da parte del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terrorismo, 17enne in manette a Perugia. Perquisizioni in 4 Regioni Articoli correlati Perugia, violenza sessuale su 17enne: arrestato 45enneÈ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un minorenne un uomo di 45 anni, di origini marocchine. Leggi anche: Perugia, beccata a spacciare: 30enne in manette. Guai anche per il cliente