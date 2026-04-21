Due persone sono state fermate dalla Polizia locale mentre tentavano di usare permessi di sosta per disabili falsificati. Avevano cercato di lasciare l’auto in un’area riservata senza averne diritto, ma sono state bloccate durante i controlli. I permessi contraffatti sono stati sequestrati e i due soggetti sono stati accompagnati in commissariato per ulteriori accertamenti.

Hanno utilizzato permessi contraffatti per lasciare l’auto dove non avrebbero potuto, ma non sono riusciti a ingannare la Polizia locale. In un caso, uno dei responsabili ha tentato di scappare in macchina. Nell’altro, invece, è scattato il sequestro del veicolo. Ultime operazioni messe a segno dagli agenti, che hanno smascherato chi aveva parcheggiato negli stalli per le persone con disabilità esibendo tagliandi "fai-da-te". Non è bastata, per quanto sofisticata, una stampante a colori. A tradire i due, il dettaglio che avrebbe dovuto "garantire" l’autenticità del permesso: l’assenza dell’ologramma. Il primo episodio è di sabato scorso in piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Permesso sosta per disabili falso: cerca di fuggire

La cavale de Josef Mengele : Comment le Mossad a traqué l’ange de la mort Documentaire WWII - CF

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