Falso certificato medico per il permesso di soggiorno assolto badante

Un badante pakistano di 37 anni è stato assolto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'accusa di aver utilizzato un falso certificato medico per il permesso di soggiorno. La decisione è arrivata perché il giudice ha ritenuto che il fatto non sussiste, evidenziando che l’accusa non aveva elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’imputato. La vicenda riguarda una procedura di emersione dal rapporto di lavoro.

La pratica presentata da un'intermediaria che avrebbe usato altri certificati riconducibili a un medico dell'Asl che poi li ha disconosciuti Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la decisione del giudice Maione, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti un badante pakistano di 37 anni accusato di aver utilizzato un certificato medico, poi disconosciuto, nella pratica di emersione dal rapporto di lavoro per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l’uomo - difeso dall’avvocato Agostino Russo - avrebbe utilizzato un certificato rilasciato dal dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Caserta per attestare la sua presenza in Italia in data antecedente all’8 marzo 2020. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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