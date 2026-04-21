Perini riceve il bronzo paralimpico | Uno stimolo per proseguire verso Los Angeles con le Fiamme Gialle

questa mattina, in una cerimonia a Roma, Giacomo Perini ha ricevuto ufficialmente la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Paralimpici di Parigi nel 2024. La premiazione avviene dopo che la medaglia gli era stata tolta in seguito a una squalifica che successivamente è stata ritenuta ingiusta. Perini ha dichiarato che questa vittoria rappresenta uno stimolo per continuare la preparazione in vista dei prossimi impegni con le Fiamme Gialle a Los Angeles.

Roma, 21 aprile 2026 – Questa mattina Giacomo Perini ha ricevuto la sua medaglia paralimpica, conquistata in gara nell’estate del 2024 ai Giochi Paralimpici di Parigi ma subito sottrattagli per una squalifica infondata. A distanza di tempo, a seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport che ha ripristinato il risultato ottenuto in gara, oggi l’atleta delle Fiamme Gialle, ai tempi tesserato con il Circolo Canottieri Aniene ha indossato per la prima volta il bronzo paralimpico conquistato nel singolo PR1 maschile. Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis ha voluto consegnare la prestigiosa medaglia prima dell’apertura del...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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