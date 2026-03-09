Vela olimpica entra in vigore il nuovo regolamento verso Los Angeles 2028 | tutte le novità

In questa settimana si svolgono i Campionati Europei Open del 470 a Vilamoura, con la vela olimpica che introduce un nuovo regolamento in vista di Los Angeles 2028. Le novità riguardano le regole di competizione e le procedure di gara, mentre atleti e tecnici si preparano a mettere alla prova le nuove norme in mare. La manifestazione attira così l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di vela.

Riflettori puntati su Vilamoura questa settimana in occasione dei Campionati Europei Open del 470 misto, che aprono di fatto la stagione internazionale della vela olimpica e rappresentano soprattutto il debutto ufficiale del nuovo format proposto dal Council di World Sailing verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Si tratta di una soluzione non ancora definitiva ed in fase di sperimentazione, che verrà testata in questi mesi in attesa della decisione finale prevista entro il 31 maggio 2026. La vela olimpica è pronta a vivere una vera e propria rivoluzione, nel tentativo di accontentare le richieste del CIO e soprattutto dei broadcaster in vista della prossima rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela olimpica, entra in vigore il nuovo regolamento verso Los Angeles 2028: tutte le novità Articoli correlati Vela, World Sailing approva i nuovi format olimpici verso Los Angeles 2028. Tutte le novità principaliDopo un lungo periodo di studio sono stati approvati nei giorni scorsi dal Council di World Sailing i nuovi format della vela in vista dei Giochi... Leggi anche: Jacobs torna ad allenarsi con coach Camossi: la decisione verso Los Angeles 2028 Una raccolta di contenuti su Los Angeles Temi più discussi: Coppa America, colpo dei francesi di K-Challenge: presi Diego Botín e Florian Trittel, gli imbattibili - Saily; America’s Cup 2027, colpaccio di mercato per K-Challenge! Arrivano i fenomeni spagnoli Botin/Trittel; Il Comitato Olimpico Internazionale rilascia una dichiarazione sulle tensioni in Medio Oriente - Saily. Vela olimpica, entra in vigore il nuovo regolamento verso Los Angeles 2028: tutte le novitàRiflettori puntati su Vilamoura questa settimana in occasione dei Campionati Europei Open del 470 misto, che aprono di fatto la stagione internazionale della vela olimpica e rappresentano soprattutto ... oasport.it Los Angeles: la TV cambierà la vela olimpicaLe Olimpiadi di Los Angeles 2028 segneranno un turning point per la vela olimpica, con World Sailing che spinge per formati radicalmente innovativi. L'obiettivo è chiaro: rendere le regate conclusive ... italiavela.it Simone Barlaam ci racconta com'è vivere le gare da spettatore e come si sta preprarando alle prossime Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Di seguito l'intervista a cura di #RaiPubblicaUtilità #comitatoitalianoparalimpico #giochiparalimpici #milanocortina2026 - facebook.com facebook Già arrestata dalla polizia di Los Angeles, la sospettata non ha reso noto i motivi del gesto x.com