Pericolo sotto i portici tra bici e monopattini

Negli ultimi mesi, il rischio per i pedoni sotto i portici è aumentato a causa della presenza di biciclette e monopattini elettrici che circolano in modo trasgressivo. Con l’avvio dei lavori per il tram, la situazione si è aggravata, rendendo difficile il passaggio sui marciapiedi e sotto le arcate. Le segnalazioni di cittadini riguardo a comportamenti pericolosi da parte di alcuni conducenti sono state più volte portate all’attenzione delle autorità.

Alcuni mesi fa avevo già segnalato il problema che ora, con i lavori in corso per il tram, è diventato insopportabile e pericoloso per i pedoni che, sui marciapiedi o sotto i portici, rischiano di essere travolti dai conducenti trasgressivi di bici e monopattini elettrici. La Polizia locale spesso si astiene dall’intervenire. Alle rimostranze contro tali soggetti, si è costretti a subire insulti e atteggiamenti minacciosi. Fabio Ernesti Risponde Beppe Boni Solito problema, solite proteste. L’incubo di molti pedoni a Bologna sono le biciclette, ma soprattutto i monopattini. Molti cittadini lamentano la scarsità di controlli, ma l’amministrazione comunale sostiene che la Polizia locale faccia il proprio dovere: controlla, vigila, multa, denuncia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notizie correlate

Parco della Resistenza: pericolo per i bambini tra bici e caniIl rischio di incidenti tra pedoni e ciclisti è diventato una preoccupazione concreta nel Parco della Resistenza, dove il mancato rispetto delle...

Leggi anche: ‘Benvenuti a Foggia’ tra stracci, rifiuti e urina sotto i portici della stazione