‘Benvenuti a Foggia’ tra stracci rifiuti e urina sotto i portici della stazione

A Foggia, sotto i portici della stazione, la situazione è difficile. Stracci, rifiuti e urina si accumulano, creando un’immagine sempre più degradata. La zona, che dovrebbe essere un punto di passaggio, si trasforma in un’area abbandonata, dove i problemi sociali si fanno sentire forte. La gente che passa si ferma a guardare, senza più stupirsi. Un quartiere che parla da solo, senza bisogno di parole.

. C’è un quartiere che parla senza bisogno di slogan. Lo fa attraverso i luoghi che mostrano la dura realtà. E se il primo biglietto da visita è quello che si vede appena scesi dal treno, allora oggi Foggia sta dando.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Foggia Stazione Sotto i portici della Stazione torna la Novena di Natale con i più fragili La nuova terra dei fuochi, benvenuti all’hotel Indiano. Vite tra baracche e rifiuti. Il rione: “Qui è il far west” A Firenze, un quartiere chiamato “la nuova terra dei fuochi” si affaccia tra baracche e rifiuti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Foggia Stazione Argomenti discussi: ‘Benvenuti a Foggia’ tra stracci, rifiuti e urina sotto i portici della stazione; Benvenuti in Casa Esposito: tra messaggio sociale e ironia, sold out al Teatro Manzoni Cassino. Benvenuti ad Accadia ( Foggia ). Siamo sui monti Dauni tra storia e geografia. Questo video è un workshop di visual education con l’Università di Foggia per osservare, registrare e raccontare un paese attraverso immagini e social media. Lo sguardo diventa s - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.