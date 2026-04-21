Recenti studi segnalano che particelle di microplastiche provenienti da oggetti di uso quotidiano si trovano nei tessuti umani, raggiungendo organi come il cervello e il sangue. Tra gli oggetti più coinvolti ci sono alcuni articoli domestici comuni, che rilasciano queste particelle invisibili. La contaminazione domestica rappresenta un problema diffuso, con diverse fonti di rilascio di microplastiche presenti nelle case.

Particelle invisibili stanno penetrando nei tessuti umani, raggiungendo organi vitali come il cervello e il sangue, a causa di una contaminazione domestica diffusa che coinvolge oggetti di uso comune. La scoperta di microplastiche nel corpo umano solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei materiali che utilizziamo ogni giorno per mangiare, bere e curare l’igiene personale. La ricerca scientifica sta delineando un quadro sempre più dettagliato della presenza di queste particelle, non più limitate all’ambiente esterno ma ormai integrate nella biologia umana. Le evidenze raccolte indicano che i frammenti plastici, con dimensioni inferiori ai 5 millimetri, sono stati individuati nei tessuti organici e persino nelle placche aterosclerotiche, suggerendo un legame diretto con eventi clinici gravi come infarti e ictus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo invisibile: 5 oggetti in casa che rilasciano microplastiche

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