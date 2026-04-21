Pergolesi a Tradate | il viaggio tra sacro e opera del Maestro Pennuto

Venerdì 24 aprile alle 21, il Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone ospiterà un concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea dedicato a Pergolesi, con un programma che unisce musica sacra e operistica. L’evento è promosso come un viaggio tra le composizioni del Maestro Pennuto, che guiderà l’insieme in questa interpretazione. La serata si svolgerà a Tradate, con ingresso aperto al pubblico.

L’Orchestra Filarmonica Europea porterà il repertorio di Pergolesi al Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone venerdì 24 aprile alle ore 21.00. L’evento, curato dal Maestro Marcello Pennuto, ricostruisce il legame tra le composizioni sacre e quelle teatrali del celebre autore marchigiano attraverso un programma che spazia dallo Stabat Mater a opere come La serva padrona e Lo frate ’nnamorato. Il ritorno della musica colta nel cuore di Tradate. Per l’Orchestra Filarmonica Europea, l’appuntamento con la sala di Abbiate Guazzone non è una semplice esibizione, ma un recupero storico. Il legame con questo specifico teatro risale infatti al 1989, anno in cui la formazione iniziò ufficialmente la propria attività proprio su quel palcoscenico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pergolesi a Tradate: il viaggio tra sacro e opera del Maestro Pennuto Notizie correlate Terni, il Maestro Emanuele Stracchi al Gazzoli: “Un viaggio tra emozioni, rivoluzioni ed immagini”La location di palazzo Gazzoli ospita ‘Anatomia del Suono’ ossia un ciclo di concerti pensato per accompagnare il pubblico dentro l’essenza della... Patty Pravo, Opera: un viaggio teatrale tra amore e libertàQuando si parla di Patty Pravo, ogni nuovo disco sembra portare con sé una domanda implicita: che cosa può ancora sorprendere dopo oltre sessant’anni...