Patty Pravo Opera | un viaggio teatrale tra amore e libertà

Quando si parla di Patty Pravo, ogni nuovo disco sembra portare con sé una domanda implicita: che tipo di emozioni e storie riesce a raccontare attraverso la sua musica. La cantante presenta il suo ultimo progetto intitolato

Quando si parla di Patty Pravo, ogni nuovo disco sembra portare con sé una domanda implicita: che cosa può ancora sorprendere dopo oltre sessant’anni di carriera? La risposta arriva con Opera, un disco non costruito per inseguire algoritmi o playlist: è piuttosto un progetto artistico concepito come una piccola drammaturgia musicale. Prodotto da Taketo Gohara e scritto da un mosaico di autori della nuova e meno nuova canzone d’autore italiana, da Giovanni Caccamo a Giuliano Sangiorgi, da Morgan a Raphael Gualazzi fino a Francesco Bianconi, Opera appare come un laboratorio creativo in cui generazioni diverse di musicisti dialogano con una delle figure più carismatiche ed enigmatiche della musica italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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