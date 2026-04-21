Percorsi abilitanti 60,30 e 36 CFU | autorizzati ulteriori posti per il 2025 26 Ecco la tabella

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un decreto il 21 aprile 2026 che autorizza l'apertura di ulteriori posti per i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 crediti formativi universitari per l'anno accademico 202526. La decisione riguarda specificamente i percorsi abilitanti per il posto comune nelle scuole secondarie e si aggiunge alle autorizzazioni già esistenti, con una tabella che dettaglia le nuove disponibilità.

Con decreto n. 494 del 21 aprile 2026 il MUR autorizza per l'anno accademico 202526 ulteriori posto per l'attivazione dei percorsi abilitanti per posto comune nella scuola secondaria. Ecco le classi di concorso coinvolte e le Università che ricevono i posti. L'articolo Percorsi abilitanti 60,30 e 36 CFU: autorizzati ulteriori posti per il 202526. Ecco la tabella.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: arrivati gli accreditamenti delle classi di concorso. Manca solo il decreto con i posti, ecco i BANDI già aperti 2025/26Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60. Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025/26Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: CORSI ABILITANTI 30 CFU ATTIVATI DALL'UNIVERSITA' E-CAMPUS: RIVOLGITI A NOI PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA-SCADENZA 6 MAGGIO 2026; Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE.; Percorsi abilitanti: chiarimenti sul riconoscimento dei 24 CFU; Carmine e Vincenzo Maffettone: Multiversity porta l’università digitale anche a Cuneo, Alba e Bra. Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al viaCon la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com Percorsi abilitanti docenti scuola secondaria da 30, 36 e 60 CFU, pubblicati i decretiSono stati pubblicati dal MUR i decreti n. 156 del 24 febbraio 2025 e 148 del 24 febbraio 2025 che fanno seguito al DPCM 4 agosto 2023, sui percorsi abilitanti per il personale docente della scuola ... tg24.sky.it Un altro scandalo, che passa sotto silenzio e si ripete ogni anno fino a sembrare normale, è questo: mentre scrivo, ci sono persone che stanno seguendo percorsi abilitanti, TFA, di domenica mattina. Il primo scandalo è che, in un Paese civile, la domenica dov facebook