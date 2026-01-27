Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | arrivati gli accreditamenti delle classi di concorso Manca solo il decreto con i posti ecco i BANDI già aperti 2025 26

In questo aggiornamento, si evidenziano gli ultimi sviluppi sui percorsi abilitanti 202526, con accreditamenti confermati e bandi già aperti. Alcune università hanno predisposto le nuove pagine dedicate ai corsi da 60 CFU. Manca ancora il decreto con i posti disponibili, ma le procedure sono in avanzata fase di definizione, offrendo opportunità per chi intende intraprendere o proseguire il percorso di abilitazione.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: arrivati gli accreditamenti delle classi di concorso. Manca solo il decreto con i posti, ecco i BANDI già aperti 202526 .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sono disponibili gli accreditamenti delle classi di concorso per i percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU per l'anno accademico 202526.

Le università italiane stanno pubblicando i bandi per i percorsi abilitanti 202526, con accrediti di 60, 36 e 30 CFU.

Bando Università Link, percorsi abilitanti da 60, 30, 36 CFU: scadenza prorogata al 30 gennaio 2026Importante proroga dei termini per l’iscrizione ai Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU attivati dall’Università degli Studi Link per l’anno accademico 2025/2026. Con Decreto Rettorale n. 2827 del 1 ... orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al viaCon la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com

C'è qualcuno che ha già effettuato la preiscrizione con Unilink ai percorsi abilitanti (60 cfu/in scadenza il 30 gennaio) che può scrivermi in privato - facebook.com facebook

C’è tempo fino al 20 gennaio per iscriversi ai percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU per l’insegnamento nella scuola secondaria. Formazione teorica e tirocinio per la scuola di oggi. uninsubria.it/formazione-ins… #formazioneinsegnanti #uninsubria #scegli x.com