Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025 26

Alcune università italiane hanno aperto i bandi per i percorsi abilitanti del 202526. Sono disponibili iscrizioni per corsi da 60, 36 e 30 CFU. Le università hanno già pubblicato le pagine con tutte le informazioni. Studenti interessati possono già prepararsi a inviare le domande e scegliere il percorso più adatto. Le iscrizioni sono in corso, e le date di scadenza variano da ateneo a ateneo.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda.

