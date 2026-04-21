Perché tolleriamo i commenti sui corpi di Emma Marrone e Chanel Totti li consideriamo parte del gioco ma non lo sono

Negli ultimi tempi, sui social e nei media si sono moltiplicati commenti e giudizi sui corpi di alcune figure pubbliche femminili. Spesso si considera normale parlare di aspetto fisico senza che sia richiesto, mentre altri tipi di osservazioni vengono percepiti come inappropriati. Questa differenza nel trattamento dei commenti riguarda in modo particolare le donne, il cui aspetto viene spesso oggetto di discussione, anche quando non ci sono motivi specifici o richieste di opinione.

Il corpo delle donne è costantemente al centro di commenti, giudizi e critiche, senza che nessuno abbia chiesto un'opinione. I casi di Chanel Totti, insultata sotto un video in palestra, ed Emma Marrone, a cui è stato chiesto se facesse uso di Ozempic, sono emblematici: troppo magra, troppo grassa, troppo sportiva. Quando impareremo che il corpo degli altri non si deve commentare?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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