Un video di promozione per l’apertura di una palestra pubblicato da Chanel Totti, 18 anni, ha scatenato numerosi commenti negativi sul suo aspetto fisico. La giovane influencer si è trovata al centro di critiche e attacchi online, che hanno mandato in tilt le sue pagine social. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, trasformando un semplice post pubblicitario in un episodio di discussione pubblica.

Un semplice video di promozione per l’inaugurazione di una palestra si è trasformato in un incubo mediatico per Chanel Totti, 18 anni. La giovane, figlia del celebre calciatore Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi, ha condiviso sui social un contenuto di lavoro del tutto ordinario, invitando i suoi follower a un evento. Quello che avrebbe dovuto essere un momento professionale normale si è rapidamente trasformato in un’ondata di violenza verbale senza precedenti. Sotto il video sono infatti piovuti centinaia di commenti feroci, insulti diretti al suo fisico e attacchi personali gratuiti. Parole come “vacca”, “robustina”, “gonfia” e “cento chili” hanno invaso la sezione commenti, insieme a frasi che mettevano in discussione persino il suo impegno in palestra.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chanel Totti nel mirino degli haters: pioggia di commenti sul suo corpo

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