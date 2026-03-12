Chi è Cristian Babalus l’ex fidanzato di Chanel Totti e perché si sono lasciati

Cristian Babalus è un imprenditore romano che gestisce un negozio di abbigliamento per bambini. È stato l’ex fidanzato di Chanel Totti, con cui ha avuto una relazione fino alla fine del 2024. La loro storia sentimentale ha attirato l’attenzione dei media, ma i dettagli sui motivi della separazione non sono stati resi pubblici. Babalus vive e lavora a Roma, concentrandosi sulla sua attività commerciale.

L’ex fidanzato di Chanel Totti è Cristian Babalus, imprenditore romano che gestisce un negozio di abbigliamento per bambini, al quale è stata legata fino agli ultimi mesi del 2024. Chi è l’ex di Chanel Totti. Da stasera la figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi sarà tra i concorrenti di Pechino Express, in onda su Sky Uno, dove la vedremo gareggiare nella coppia I Raccomandati formata con Filippo Laurini. Il gossip si è acceso sulla secondogenita dell’ex capitano della Roma nel 2023, quando iniziava la relazione con Cristian Babalus. Con il giovane romano, un imprenditore nel settore dell’abbigliamento Chanel ha avviato una storia documentatissima sui social, dove i due sono apparsi in tantissimi scatti di coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

