Il rapper Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, è stato arrestato e successivamente condannato in primo grado con l’accusa di tentato omicidio, porto abusivo di armi e ricettazione. L’arresto è avvenuto in seguito a un’indagine che ha portato alla sua cattura, e la condanna riguarda i reati specificamente contestati.

Il rapper Shiva (Andrea Arrigoni) è stato arrestato e condannato (in primo grado) per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione. I fatti risalgono all’11 luglio 2023, quando ha sparato e ferito alle gambe due uomini che lo avevano aggredito nel cortile della sua casa discografica a Settimo Milanese. La sera dell’11 luglio 2023 due giovani appartenenti alla crew del rivale Rondo da Sosa avevano aggredito Shiva nel cortile dello studio di registrazione del rapper a Settimo Milanese. Lui aveva allora impugnato una pistola, alla vista della quale gli aggressori erano scappati. Il rapper, però, aveva sparato ugualmente ferendoli alle gambe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Shiva era stato arrestato?

[Garage footage : CCTV] This Is Why Shebeshxt Is Arrested

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