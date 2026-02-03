Per l' attore siciliano non è stato facile interpretare il super latitante arrestato nel 2023 ma questo ruolo è stato anche un' opportunità Ecco perché

Ninni Bruschetta ha raccontato che interpretare Matteo Messina Denaro non è stato facile. L’attore siciliano si è trovato di fronte a un ruolo difficile, ma anche un’opportunità di mettersi in gioco. Nella serie TV L’Invisibile, in onda su Rai1 il 3 e 4 febbraio, Bruschetta ha dovuto calarsi nei panni del super latitante, tra fatica e responsabilità. La sfida non si è limitata alla recitazione, ma ha coinvolto anche aspetti umani e personali.

Diventare altro da sé non è mai semplice. Per Ninni Bruschetta, che dà il volto a Matteo Messina Denaro nella serie Tv L'Invisibile, in onda su Rai1 il 3 e 4 febbraio, gestire i panni del boss è stata una sfida professionale e umana insieme. Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro ne L'invisibile: il «male assoluto». «Da attore so che i personaggi non si giudicano, ma stavolta è stato un po' diverso. Il male assoluto ti mette di fronte a tante domande», ha raccontato Ninni Bruschetta a La Repubblica parlando della serie firmata da Pietro Valsecchi.

