Perché Roma è definita la Città Eterna? L’errata attribuzione del famoso appellativo

Roma è conosciuta come la Città Eterna, un soprannome che si è diffuso nel tempo per descrivere la sua lunga storia e la presenza di monumenti millenari. La città attira milioni di turisti ogni anno e presenta un mix di architettura antica e modernità. Nonostante le sfide quotidiane di un grande centro urbano, Roma continua ad affascinare per la sua varietà di luoghi storici e per le sue opere d’arte disseminate in ogni angolo.

Roma è una delle città più visitate al mondo: ricca di storia, cultura, arte e archeologia. Un luogo che conserva antico e moderno e che – nonostante i tanti problemi tipici dei grandi agglomerati urbani – riesce sempre a sorprendere con la sua grande bellezza, anche nei posti più insoliti. Molti gli appellativi con cui ci si riferisce alla capitale, ma voi, ad esempio, sapete perché Roma viene definita Città Eterna? Roma Città Eterna: la falsa attribuzioni. La definizione di Roma come Città Eterna viene spesso attribuita erroneamente all’imperatore Adriano. In particolare, a lui viene attribuita il passaggio di un discorso che recita: “ Altre Rome verranno, e io non so immaginarne il volto; ma avrò contribuito a formarlo.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Palazzo Colonna a Roma: otto secoli di potere, arte e bellezza barocca ancora vivi nel centro della città eternaC’è un momento, varcando la soglia di Via della Pilotta 17, in cui Roma smette di essere una città e diventa un’altra cosa: un palinsesto di secoli... Rende: al via il voto sul Bilancio 2026-2028, definita la programmazione finanziaria triennale per la città.Il Consiglio Comunale di Rende si riunirà lunedì 23 febbraio, a partire dalle 9:30, per una seduta cruciale che deciderà il futuro finanziario della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Road trip in centro Italia – da Verona a Roma; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta; Stadio della Roma, il TAR sospende il taglio degli alberi a Pietralata; Conte riunisce la sinistra: Scudetto alla Roma o Chigi? Preferisco restare agnostico. “Devi stare zitta, perché sei una ragazza” Nessun pronome al maschile e umiliazioni costanti: questo è quanto si trova a vivere un alunno transgender al liceo Aristofane di Roma. - facebook.com facebook Aggressione antisemita a Roma: insultato e picchiato in strada perché indossava la kippah ebraica ift.tt/GvLF1yS x.com