Rende | al via il voto sul Bilancio 2026-2028 definita la programmazione finanziaria triennale per la città

Rende, lunedì 23 febbraio, il Consiglio Comunale si riunisce alle 9:30 per votare sul Bilancio 2026-2028, una decisione che definirà le risorse e le priorità della città per i prossimi tre anni.

Rende al bivio del Bilancio: il 23 febbraio il voto sulla programmazione triennale. Il Consiglio Comunale di Rende si riunirà lunedì 23 febbraio, a partire dalle 9:30, per una seduta cruciale che deciderà il futuro finanziario della città. I consiglieri saranno chiamati a votare il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio, definendo priorità e investimenti in un contesto economico e territoriale complesso. Convocazione e preparazione dei lavori. La convocazione del Consiglio è il risultato di un confronto tra il Presidente Francesco Adamo e i capigruppo, svoltosi il 12 febbraio presso il municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio regionale ha approvato, con maggioranza, il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, includendo la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e la pianificazione delle opere pubbliche.

