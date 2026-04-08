Lorenzo Musetti perde virtualmente tante posizioni nel ranking ATP L’importanza di limitare i danni a Montecarlo

Lorenzo Musetti perde diverse posizioni nel ranking ATP dopo le ultime partite. Oggi inizia la difesa dei punti conquistati lo scorso anno nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, torneo nel quale ha raggiunto la finale. La sua presenza nel Principato rappresenta un momento importante di questa stagione sulla terra battuta europea, che lo ha visto arrivare anche alle semifinali di Madrid, Roma e Parigi. Per mantenere la posizione attuale, deve evitare di perdere punti nel torneo del Principato.

Lorenzo Musetti inizierà quest’oggi la difesa della finale conquistata lo scorso anno nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo, preludio di una bella cavalcata sulla terra battuta europea con semifinali a Madrid, Roma e Parigi: l’azzurro deve difendere 650 punti nel torneo del Principato. Per questo motivo l’azzurro, prima dell’inizio del proprio cammino, scivola da quota 4265 punti a 3625, scendendo dal 5° posto del ranking ufficiale al 9° di quello virtuale. Musetti vincendo quest’oggi si porterebbe a quota 3715, ma resterebbe sempre nono. Per scalare una posizione dovrebbe accedere almeno ai quarti di finale, portandosi a quota 3815, che ad oggi varrebbe l’ottavo posto virtuale, mentre per continuare a salire dovrebbe raggiungere almeno le semifinali, che lo proietterebbero a quota 4015, che al momento vale il 5° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti perde virtualmente tante posizioni nel ranking ATP. L’importanza di limitare i danni a Montecarlo Leggi anche: Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel ranking ATP, davanti a lui solo a Sinner e Alcaraz Lorenzo Sonego precipita nel ranking ATP: non conferma la cambiale e perde (almeno) 20 posizioniLorenzo Sonego è stato sconfitto nel derby italiano da Lorenzo Musetti nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis e per questo motivo ha... Lorenzo Musetti perde virtualmente tante posizioni nel ranking ATP. L’importanza di limitare i danni a MontecarloLorenzo Musetti inizierà quest'oggi la difesa della finale conquistata lo scorso anno nell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, preludio di una bella cavalcata ... oasport.it Lorenzo Musetti atteso al varco: prima ‘scadenza’ a Montecarlo, complicato conservare la top-5La stagione sulla terra rossa prende il via per i top-player da Montecarlo e sul mattone tritato del Principato Lorenzo Musetti spera di ritrovare le ... oasport.it