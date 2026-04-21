Recentemente, si è saputo che la famiglia reale spagnola ha subito alcuni cambiamenti nelle partecipazioni pubbliche. In particolare, Letizia di Spagna non accompagna più il marito, il re, agli eventi ufficiali come i matrimoni. Nel frattempo, il re ha partecipato a un matrimonio nella provincia di Malaga, senza la presenza della regina. La decisione di questa assenza non è stata ufficialmente motivata.

Felipe di Spagna a Casares, nella provincia di Malaga, per partecipare al matrimonio di un caro amico. Ancora una volta, però, senza la moglie Letizia. Un’assenza che potrebbe sembrare insolita ma che in realtà rappresenta ormai una consuetudine consolidata all’interno della familia real. Negli ultimi anni, infatti, il sovrano ha spesso preso parte da solo a cerimonie private, in particolare ai matrimoni di amici stretti, figliocci o persone molto vicine ai Borbone. Una scelta che non ha nulla a che vedere con presunte tensioni coniugali ma che risponde a una precisa strategia di discrezione e rispetto. Felipe e Letizia, secondo quanto emerge da tempo negli ambienti vicini alla Zarzuela, condividono un equilibrio solido e moderno, fondato anche sulla libertà reciproca di gestire autonomamente il proprio tempo libero e gli impegni privati.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché Letizia di Spagna non accompagna più Felipe ai matrimoni

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Letizia Mencaroni, Responsabile del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo, racconta ciò che la contraddistingue ogni giorno. Perché dietro ogni professionista c’è molto di più e in CVR, con la squadra giusta, ogni sfida diventa ancora più stimolante. #cvr #cvrspa - facebook.com facebook