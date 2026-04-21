Il Bayern Monaco ha conquistato un'altra vittoria in campionato, battendo lo Stoccarda per 4-2 domenica scorsa. Dopo il risultato, alcuni giocatori sono saliti sul campo indossando maglie con l’immagine di un cacatua, un uccello esotico. La scelta ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, che hanno iniziato a chiedersi il significato dietro questa decisione. La squadra ha mantenuto il silenzio in merito fino a ora.

Il Bayern Monaco vince ancora. Il successo di domenica contro lo Stoccarda per 4-2 ha consegnato il trentacinquesimo titolo nazionale ai bavaresi, il tredicesimo dalla stagione 201213 (non ha centrato l’obiettivo solo nel 202324, quando è stato il Bayer Leverkusen a conquistare il torneo) e in città è scattata la festa. Mentre le strade si riempivano di tifosi, bandiere e vessilli, sul campo i calciatori (e l'allenatore Vincent Kompany )festeggiavano indossando una t-shirt con un’immagine particolare: il disegno di un cacatua. Da dove nasce l’idea. L’inizio della storia risale al 2025, quando il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga. Per festeggiare il titolo, infatti, calciatori, staff e dirigenti avevano deciso di ritrovarsi a cena presso uno dei più famosi ristoranti della città: il Käfer.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché il Bayern Monaco festeggia la vittoria del campionato indossando una maglia con un cacatua

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Una raccolta di contenuti

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Battendo 4-2 lo Stoccarda, il Bayern Monaco ha vinto la trentacinquesima Bundesliga della sua storia. È la tredicesima vittoria nelle ultime quattordici edizioni, ma anche, a voler allargare un po', la ventiduesima nelle ultime trenta Bundesliga disputate. Se tifat - facebook.com facebook

Bayern Monaco, pappagallo portafortuna nei festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga #SkySport #SkyBundes x.com