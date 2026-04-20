Olise è stato l'unico a non indossare la maglia celebrativa del Bayern che raffigurava un cacatua

Durante la cerimonia di premiazione del titolo di campione di Bundesliga, molti giocatori hanno indossato maglie celebrative con il simbolo del cacatua, ma uno di loro non ha seguito questa usanza. Il calciatore francese, che ha partecipato alla vittoria, ha scelto di non indossare la maglia speciale, attirando l’attenzione sul suo comportamento. La sua decisione ha fatto discutere tra osservatori e tifosi presenti all’evento.

Michael Olise non ha festeggiato con tutti i crismi il titolo vinto in Bundesliga con il Bayern. Il comportamento del calciatore francese non è passato inosservato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Michael Olise gets his dance on during Bayern training #UCL #Bayern

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