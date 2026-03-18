Dopo la vittoria per 6-1 contro il Bayern Monaco, la Juventus analizza attentamente le mosse della squadra tedesca. Luciano Spalletti, invece, si concentra sulla prossima partita contro l’Udinese, preparando la squadra agli impegni imminenti. Entrambe le squadre stanno studiando le proprie strategie in vista delle sfide future, con attenzione ai dettagli delle prestazioni recenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Spalletti chiede ai bianconeri di affrontare il match contro l’Udinese come un’opportunità per “salire di livello, proprio come nei videogiochi”. Il tecnico bianconero ha inoltre espresso il desiderio di apprendere dall'”enciclopedia del calcio” rappresentata dal Bayern Monaco. Il match avrà inizio allo stadio Bluenergy di Udine alle 19:45 GMT (20:45 CET). Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti e l’azione in diretta riguardanti le tre partite di Serie A attraverso il Liveblog. La Juventus ha attraversato un momento critico, con l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, ma ha ritrovato la via del successo battendo il Pisa con un netto 4-0. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus studia il movimento del Bayern Monaco dopo la vittoria per 6-1.

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