Lelettorale | Rosato ' Azione in nessuna coalizione se la giocherà'

Il leader di un partito ha dichiarato che il suo movimento non farà parte di nessuna alleanza politica e si presenterà alle prossime elezioni da solo, come ha già fatto cinque anni fa con il Terzo Polo. La posizione è chiara, e l’obiettivo è mantenere l’indipendenza nel panorama politico attuale. La decisione riguarda esclusivamente la partecipazione elettorale e non prevede altre alleanze in vista.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Azione non è in nessuna coalizione e se la giocherà come ha fatto cinque anni fa con il Terzo Polo. Questo bipolarismo è destinato a finire: fino a qualche anno fa la politica era uno stadio in cui c'erano le curve e le tribune, tutte piene di spettatori che andavano a vedere la partita non solo per la propria squadra ma per il piacere dello sport, oggi la politica è diventata come uno stadio dalle tribune vuote. Ci sono solo le curve che applaudono per la propria squadra anche quando gioca male e fa autogol. In questa metafora calcistica, ci sono milioni di italiani, la metà degli elettori, che non vanno più a votare; noi dobbiamo cercare di rompere questo schema assolutamente deleterio che non sta più sul merito della politica, delle scelte”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L.elettorale: Rosato, 'Azione in nessuna coalizione, se la giocherà'

L.elettorale: Schlein, 'nessuna proposta arrivata, se arriva la guarderemo'Roma, 11 gen (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "una proposta formale non è mai arrivata, se arriva la guarderemo perché non abbiamo pregiudiziali.

Leggi anche: L.elettorale: Rosato, 'premio scatta presto eed è troppo alto'

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Board of Peace, Rosato (Azione): Sarà un Cda, finalizzato solo a fare affari; Board of Peace, Rosato (Azione): Sarà un Cda, finalizzato solo a fare affari – Il video.

La nuova legge elettorale? Può aiutare i liberali. Parla Rosato (Azione)Non è la nostra legge. Ma il premio di maggioranza lascia spazio alla costruzione di un'alternativa di centro vera, che sarà utile a chiunque governa. Il ballottaggio però è incomprensibile, dice il ... ilfoglio.it

L.elettorale: Rosato, 'premio scatta presto eed è troppo alto'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Questa proposta di legge elettorale ha pregi e difetti. Il premio di maggioranza scatta troppo presto ed è troppo alto e c'è un tema legato a questo ballottaggio che non t ... iltempo.it

Una legge elettorale “inaccettabile” con la quale il centrodestra “vuole distogliere l’attenzione dal referendum”. La reazione dell’opposizione è unanime. Lo dice diritta così la segretaria del Pd, Elly Schlein. Di Wanda Marra - facebook.com facebook