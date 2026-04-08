Hormuz Tajani | ‘governo impegnato in prima linea’

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il governo è attivamente coinvolto in diverse istituzioni internazionali, tra cui il G7, l'Unione Europea e le Nazioni Unite. Ha aggiunto che l'impegno si concentra sulla tutela degli interessi nazionali e sulla gestione delle tensioni nella regione di Hormuz. La comunicazione è arrivata in risposta a questioni di sicurezza legate a questa area strategica.

Il governo è impegnato “in prima linea” per favorire il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e continua a puntare sulla diplomazia come via principale per disinnescare la crisi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, sottolineando anche il dialogo costante con il sistema produttivo italiano e assicurando alle imprese il sostegno dell’esecutivo in una fase segnata da forti tensioni internazionali. “Il governo è in prima linea in tutte le sedi, dal G7 all’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e con tutti i partner della regione – ha detto Tajani – per favorire e ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Hormuz, Tajani: ‘governo impegnato in prima linea’ Afghanistan, Tajani: "Onore ai 53 caduti italiani. Erano in prima linea""Posso soltanto dire che ci sono 53 caduti italiani, molti dei quali decorati al valore militare, alcune medaglie d'oro, alcune medaglie d'argento. Grasso: “Attacchi scomposti, così il governo delegittima i magistrati in prima linea”L'ex presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, ha espresso forti preoccupazioni per un clima di crescente pressione... Si parla di: Vertice per Hormuz: Missione se c’è l’Onu. Starmer e Meloni: noi per la de-escalation. Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco impreseRoma, 8 apr. (askanews) - Il governo è impegnato in prima linea per favorire il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e ... quotidiano.net Libano, Tajani: Israele chiarisca su mezzo italiano Unifil colpitoDalla crisi in Medio Oriente alle tensioni diplomatiche con Israele, passando per il dossier Libano e le ricadute economiche globali, questo pomeriggio durante il question time alla Camera il ministro ... tg24.sky.it