Per i bambini modenesi 124 proposte online l' elenco dei centri estivi 2026

È stato pubblicato online l'elenco dei centri estivi per il 2026 destinati ai bambini di Modena, con un totale di 124 proposte disponibili. Le attività offerte includono sport, giochi, laboratori educativi e attività all'aperto, con attenzione a temi come natura, animali e lingua inglese. I centri permettono ai bambini e ai ragazzi di trascorrere l’estate in città, condividendo momenti con altri coetanei.

Attività sportive, ludico-ricreative ed educative, tra natura, animali e lingua inglese, ma soprattutto tante occasioni per vivere l'estate in città insieme ad altri bambini e ragazzi. Con l'avvicinarsi della stagione estiva, si amplia l'offerta dei centri estivi a Modena, con proposte.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Centri estivi 2026: dal 30 marzo al via le domande onlinePrevisti cinque turni distribuiti nei diversi quartieri della città: quest’anno si potranno selezionare le sedi del quartiere di residenza o... Centri estivi 2026 a Firenze: dal 30 marzo al via le domande online. Ecco come iscriversiFirenze, 28 marzo 2026 - Apriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Firenze per l’estate 2026, con attività fino alla... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bando SoSport: contributi per l'attività sportiva; Ciclopatente; Pasqua dello Sportivo: lo sport di strada fa rivivere spazi e comunità; La modenese Maria Sofia Pelosi vola in Africa per assistere i bambini con il Cuamm. Pokémon e arte: a Modena i bambini imparano la sostenibilità a scuolaObiettivo: raccontare l’ambiente attraverso i film, osservare la sostenibilità con gli occhi di artisti, unire paleontologia e fantasia per stimolare curiosità ... telenord.it Centro per le Famiglie Unione Comuni Modenesi Area Nord , via Chiletti 6/D Letture, idee e laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni. facebook