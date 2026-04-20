In Spagna si registra preoccupazione per le condizioni di Carlos Alcaraz, numero due del mondo nel ranking. Il tennista ha rinunciato al Masters 1000 di Madrid e si è ritirato durante un torneo ATP 500 a Barcellona. Feliciano Lopez ha espresso dubbi sulla possibilità che Alcaraz possa partecipare agli tornei di Roma e Parigi, ritenendoli quasi impossibili. La situazione sanitaria del giocatore resta al centro delle discussioni nel circuito tennistico.

In Spagna non mancano le preoccupazioni sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Il tennista iberico (n.2 del mondo) è stato costretto a rinunciare al Masters1000 di Madrid, dopo aver annunciato il proprio ritiro a torneo in corso nell’ATP500 di Barcellona. Un problema al polso della mano destra è l’origine dei problemi per Carlitos e in terra iberica ci si chiede quali possano essere i tempi di recupero, nella considerazione che la stagione sul mattone tritato stia entrando nel vivo. Dopo l’evento alla Caja Magica, infatti, ci saranno gli Internazionali d’Italia a Roma (6-17 maggio) e il Roland Garros (24 maggio-7 giugno). In un’intervista concessa a Radioestadio, il direttore del torneo di Madrid, Feliciano López, ha rafforzato l’idea che il problema non sia di poco conto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Feliciano Lopez alimenta le preoccupazioni su Alcaraz: “Penso sia quasi impossibile che giochi a Roma e su Parigi…”

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