Pentagono | basta aiuti militari a Kiev deve pensarci l’Europa

Il Pentagono ha annunciato che gli aiuti militari destinati all’Ucraina non saranno più forniti dagli Stati Uniti, invitando gli alleati europei a prendersi in carico questa responsabilità. La decisione segna un cambio di rotta rispetto al passato, quando gli Stati Uniti assumevano un ruolo di primo piano nel supporto militare e diplomatico all’Ucraina. La comunicazione è arrivata in un momento di tensioni e di verifica delle strategie di aiuto internazionale.

Dai vertici del Pentagono è giunto un messaggio forte e chiaro agli alleati europei: l’assistenza all’Ucraina dovrete accollarvela voi! Washington smetterà infatti di essere il grande fratello dell’Europa e il santo protettore di Kiev, come lo era ai tempi di Biden. Il Pentagono avverte. Le parole del sottosegretario alla Difesa per la politica militare Elbridge Colby sono esplicite. All’incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina (UDCG), tenutosi la scorsa settimana a Berlino, il vicecapo del Pentagono ha infatti spiegato che è impossibile continuare così. Le riserve americane di armamenti non sono infinite, perciò l’Europa deve accelerare la sua assunzione della responsabilità principale per la difesa convenzionale del continente.🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate NYT: Kiev invia aiuti militari in GiordaniaIl New York Times scrive che il presidente ucraino Zelensky ha inviato droni intercettori e una squadra di esperti di droni in Giordania per... Fazzolari (FdI): ‘aiuti a Kiev anche militari per tutto il 2026’“Abbiamo già stabilito che per l’intero anno continueranno gli aiuti in tutti i sensi, anche militari all’Ucraina, quindi ovviamente nell’arco del... Contenuti utili per approfondire Il Pentagono sta pensando di reindirizzare gli aiuti militari per l'Ucraina verso il Medio OrienteCon la guerra in Iran che non mostra segni di cedimento, gli Stati Uniti potrebbero dare la priorità al Medio Oriente rispetto all'Ucraina non solo in termini di attenzione, ma anche di aiuti militari ... it.euronews.com Aiuti militari e finanziari all'Iran: cosa c'è dietro la mossa della CinaGli Stati Uniti disporrebbero di informazioni di intelligence che suggeriscono che la Cina potrebbe prepararsi a fornire all'Iran assistenza finanziaria, pezzi di ricambio e componenti missilistici. ilgiornale.it