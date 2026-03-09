Il New York Times riferisce che il presidente ucraino ha inviato droni intercettori e una squadra di esperti in Giordania. L’obiettivo è proteggere le basi militari statunitensi presenti nel paese. La notizia riguarda un trasferimento di risorse e personale militare dall’Ucraina alla Giordania, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche di questa operazione.

Il New York Times scrive che il presidente ucraino Zelensky ha inviato droni intercettori e una squadra di esperti di droni in Giordania per proteggere le basi militari statunitensi. Giovedì, gli Stati Uniti hanno presentato la richiesta ufficiale e le squadre e le risorse sono partite il giorno successivo. L’Ucraina si sarebbe specializzata nell’uso di mitragliatrici pesanti, razzi F-16 economici e jammer elettronici per contrastare i droni tipo Shahed lanciati dalla Russia contro l’Ucraina.https:t.meletteradamosca33697 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - NYT: Kiev invia aiuti militari in Giordania

