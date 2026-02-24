Milleproroghe bonus donne rinnovato anche nel 2026 | come funziona e a chi spetta

Il decreto Milleproroghe ha esteso anche nel 2026 il bonus donne, causando una ripresa nelle assunzioni femminili. La misura, che permette di coprire al 100% i contributi per le lavoratrici a tempo indeterminato, continuerà a essere valida fino alla fine del prossimo anno. Questa decisione mira a sostenere le imprese che assumono donne e a favorire la parità nel mondo del lavoro. La misura interessa aziende di ogni settore e dimensione.

Il decreto Milleproroghe, approvato ieri alla Camera, ha rinnovato il bonus donne. Lo sconto contributivo al 100% per le assunzioni di lavoratrici a tempo indeterminato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Confermati (ma depotenziati) anche i bonus occupazione giovani e Zes unica. Ecco i requisiti e cosa sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

