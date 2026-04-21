In provincia di Firenze, solo tre pensionati su dieci superano la soglia minima di benessere, secondo i dati disponibili. La situazione evidenzia una condizione di fragilità diffusa e persistente tra gli anziani che vivono nell’area metropolitana, con molte persone che si trovano al di sotto di livelli considerati adeguati per una vita dignitosa. Questa realtà riguarda un numero consistente di pensionati e riflette le difficoltà economiche di una parte della popolazione anziana locale.

FIRENZE – Una condizione di diffusa e strutturale fragilità caratterizza oggi la vita di molti pensionati nell’area metropolitana fiorentina. È quanto emerge con chiarezza dal rapporto intitolato Vivere al minimo, promosso da Spi Cgil Firenze, Caritas Firenze e VoisLab, che è stato presentato questa mattina (21 aprile) alla Camera del lavoro di Firenze. Lo studio, frutto di un’indagine basata su 445 interviste realizzate tra l’aprile e il giugno del 2025, delinea un panorama allarmante in cui il 68,3 per cento degli anziani vive in condizioni di deprivazione materiale e sociale, mentre il 48,5% si trova in una situazione di grave deprivazione, lasciando solo poco più di 3 intervistati su 10 al di sopra della soglia minima di benessere.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pensionati in provincia di Firenze, solo 3 su 10 al di sopra della soglia minima di benessere

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