Scuola e inclusione cambia tutto per le famiglie | assistenza assicurata con i nuovi LEP e soglia minima di 50 ore indipendentemente dal bilancio comunale

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce i nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni per l’assistenza scolastica, garantendo alle famiglie almeno 50 ore di supporto annue, indipendentemente dal bilancio comunale. Questa normativa mira a migliorare l’inclusione e l’assistenza nelle scuole, assicurando maggiore stabilità e continuità nel servizio.

La Legge di Bilancio 2026 introduce i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza scolastica, fissando una soglia minima di 50 ore annue garantite. L’assistente (Asacom) diventa una figura professionale qualificata con ruolo attivo nel PEI. Un registro nazionale digitale gestirà i fondi in base ai fabbisogni reali delle scuole. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una svolta tecnica e sostanziale per l’inclusione scolastica. I commi dal 706 al 711 non si limitano a stanziare fondi, ma definiscono per la prima volta i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

