Pelorias Sea Sound torna a Messina e chiama la città | parte il crowdfunding per il festival dello Stretto

Un festival che si svolge nello Stretto ha annunciato il ritorno nella città e ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare l'edizione di quest'anno. L’evento, che mira a coinvolgere attivamente la comunità locale, si prepara a crescere con il contributo dei partecipanti e dei sostenitori. La raccolta fondi è stata avviata online e si rivolge a chi desidera supportare l’iniziativa.

Un festival che cresce insieme alla sua comunità e che, per la nuova edizione, sceglie di coinvolgerla ancora di più. Pelorias Sea Sound 2026 lancia ufficialmente la campagna di crowdfunding per costruire dal basso la terza edizione dell’evento musicale internazionale nato sulle rive dello.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Messina sfiora il colpaccio contro la Reggina nel derby dello Stretto Armatori siciliani, verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggiospiega Micalizzi - chiede un intervento immediato del governo per mettere un tetto massimo al prezzo del diesel. Contenuti utili per approfondire Il Pelorias Sea Sound inaugura la XXIII edizione dell’Horcynus Festival - Capo Peloro. Il programmaÈ tutto pronto per la XXIII edizione dell’Horcynus Festival che quest’anno ha come tema Utopie, distopie, eutopie. L’evento, che come di consueto si svolgerà al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, ... messina.gazzettadelsud.it Pelorias Sea Sound: torna il festival musicale che unisce sonorità, radici e visoni da tutto il mondoIl 25 luglio musica, installazioni, artigianato e cultura indipendente si raccontano sulle rive dello Stretto di Messina. MESSINA. Ideato e promosso da Tuma Records APS, etichetta indipendente ... letteraemme.it