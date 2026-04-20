Armatori siciliani verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggio

Gli armatori siciliani stanno valutando di bloccare lo Stretto di Messina il 1 maggio. Micalizzi, portavoce del settore, ha chiesto un intervento urgente del governo per fissare un limite massimo al prezzo del diesel. La possibile azione nasce dalla preoccupazione per i costi crescenti che colpiscono le attività di trasporto e collegamento tra le due sponde dello stretto. La decisione dipenderà dalle risposte che arriveranno nelle prossime ore.

spiega Micalizzi - chiede un intervento immediato del governo per mettere un tetto massimo al prezzo del diesel. Senza questo si corre il rischio di licenziamento dei dipendenti degli armatori e che barche possano essere messe in vendita oppure avviate alla demolizione. Qualcuno degli associati addirittura - rivela il presidente della Fas - ha avanzato la possibilità di cambiare bandiera ed 'iscrivere' le barche o a Malta o addirittura in Tunisia dove i pescherecci pagano il carburante 30 centesimi al litro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Leggi anche: Stop al fermo del comparto pesca, ma la protesta è viva: possibile blocco dello Stretto di Messina Armatori siciliani: "Carburante fuori controllo, pronti a forti proteste"La Federazione armatori siciliani (Fas) conferma lo stato di agitazione del comparto della pesca marittima professionale e annuncia proteste... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stop al fermo del comparto pesca, ma la protesta è viva: possibile blocco dello Stretto di Messina; Caro carburante, vertici a Roma. Minacciato il blocco dello Stretto di Messina; Caro carburante, a rischio anche i traghetti per Sicilia e Sardegna; Carburante fuori controllo, i pescatori pronti a bloccare lo Stretto. Armatori siciliani, verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggioL'associazione pescatori marittimi professionali in sintonia con la federazione armatori siciliani oggi pomeriggio avrà un'assemblea a porte chiuse, nel Siracusano, per stabilire le modalità di prote ... ansa.it Caro carburante, i pescatori pronti alla protesta: ipotesi blocco dello Stretto di MessinaLa protesta del comparto della pesca siciliana entra nel vivo e potrebbe presto tradursi in un’azione eclatante. L’Associazione pescatori marittimi professionali, in sintonia con la Federazione ... 98zero.com Mentre si ipotizza "il blocco dello Stretto di Messina" per protesta, le associazioni di pescatori e armatori attendono risposte dalla politica - facebook.com facebook PIETRO CIUCCI, AD DELLA SOCIETÀ 'STRETTO DI MESSINA', ANNUNCIA CHE ENTRO ENTRO L'ULTIMO TRIMESTRE... x.com