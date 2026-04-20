Armatori siciliani verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggio

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli armatori siciliani stanno valutando di bloccare lo Stretto di Messina il 1 maggio. Micalizzi, portavoce del settore, ha chiesto un intervento urgente del governo per fissare un limite massimo al prezzo del diesel. La possibile azione nasce dalla preoccupazione per i costi crescenti che colpiscono le attività di trasporto e collegamento tra le due sponde dello stretto. La decisione dipenderà dalle risposte che arriveranno nelle prossime ore.

spiega Micalizzi - chiede un intervento immediato del governo per mettere un tetto massimo al prezzo del diesel. Senza questo si corre il rischio di licenziamento dei dipendenti degli armatori e che barche possano essere messe in vendita oppure avviate alla demolizione. Qualcuno degli associati addirittura - rivela il presidente della Fas - ha avanzato la possibilità di cambiare bandiera ed 'iscrivere' le barche o a Malta o addirittura in Tunisia dove i pescherecci pagano il carburante 30 centesimi al litro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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