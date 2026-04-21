Pellegrini Juve sarebbe davvero un affare? Numeri e possibile inserimento nella squadra di Spalletti dell’eventuale colpo a zero

Da juventusnews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Pellegrini alla Juventus continua a essere oggetto di discussione tra i dirigenti del club, che valutano l'eventuale arrivo del giocatore a parametro zero. La possibilità di inserire l’esterno nella rosa di Spalletti è stata presa in considerazione, con i numeri e le caratteristiche tecniche che vengono analizzati attentamente. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ufficializzazioni ufficiali.

di Luca Fioretti Pellegrini Juve: lui stuzzica la dirigenza per la prossima stagione mentre i bianconeri valutano il possibile colpo a zero. L’analisi. Lorenzo Pellegrini  infiamma le voci di mercato dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dal ritiro di Coverciano. Il centrocampista ha espresso profonda stima per Spalletti, aprendo a interessanti scenari. La  Juventus monitora con attenzione la situazione, fiutando  una grande opportunità a parametro zero: il classe 1996 ha un  contratto  in scadenza a giugno e potrebbe essere un profilo ideale per la  Vecchia Signora. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Nonostante alcune critiche, i numeri stagionali sono assolutamente dalla sua parte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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