Tonali Juve l’Arsenal abbandona la corsa al centrocampista Che cosa è successo e la posizione della società bianconera

Tonali Juve, l'Arsenal abbandona la corsa al centrocampista italiano. Che cosa è successo e la posizione della Vecchia Signora sulla trattativa. La Juve osserva con attenzione le dinamiche del calciomercato europeo, dove i continui colpi di scena stanno ridisegnando le strategie dei top club. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ChronicleNUFC, l'Arsenal ha ufficialmente abbandonato l'interesse per Sandro Tonali. Questa decisione rappresenta un brusco cambio di direzione rispetto ai mesi scorsi, quando il profilo del calciatore sembrava essere al centro dei desideri dei londinesi. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Durante la passata sessione invernale, l'agente Giuseppe Riso si era mosso con tempismo, proponendo il nome del giocatore del Newcastle direttamente al direttore sportivo Andrea Berta.