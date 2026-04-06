Vacanze | occhio alle trappole delle polizze ecco i costi e i limiti

Durante la stagione estiva, con il rischio di ritardi e cancellazioni dei voli dovuto a scarsità di carburante, le associazioni di consumatori invitano i viaggiatori a fare attenzione alle polizze assicurative. Si evidenziano i costi da sostenere e i limiti di copertura previsti, per evitare sorprese durante le eventuali emergenze in viaggio. La raccomandazione è di verificare attentamente le condizioni prima di acquistare una polizza.

Il Codacons mette in guardia i viaggiatori sui costi e i limiti delle polizze assicurative, in un momento di possibile instabilità dei voli estivi per carenze di jet-fuel. L’obiettivo è fornire trasparenza ai cittadini senza generare panico per gli operatori del turismo. L’incertezza colpisce l’organizzazione delle vacanze, con il rischio che i tagli ai voli influenzino i programmi estivi. In questo scenario, stipulare una copertura assicurativa può sembrare una soluzione rapida, ma nasconde insidie economiche e clausole restrittive. Sulla base dei dati dell’associazione, il costo di queste polizze oscilla tra il 3% e l’8% del valore totale del viaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vacanze: occhio alle trappole delle polizze, ecco i costi e i limiti Scatta l'obbligo delle polizze Cat Nat anti catastrofe, ecco i costi per hotel e ristorantiUltimo giorno utile per sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali, la cosiddetta polizza Cat Nat. Giorgia, occhio alle trappoleIl centrodestra scacci i pensieri suicidi perché Mattarella, piuttosto che sciogliere le Camere, è capace di qualunque alchimia.