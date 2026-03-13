Il fegato che sfida il tempo | ha oltre 100 anni il donatore di organi più anziano

Un ex veterano della Seconda guerra mondiale negli Stati Uniti ha donato gli organi superando i 100 anni di età, diventando così il donatore più anziano nella storia del paese. La sua scelta si inserisce in un gesto di solidarietà che supera i limiti dell’età e le frontiere della medicina. La donazione è stata confermata dalle autorità sanitarie statunitensi.

Un gesto di generosità che supera anche i limiti dell’età e anche le frontiere della medicina. Negli Stati Uniti un ex veterano della Seconda guerra mondiale è diventato il più anziano donatore di organi della storia del Paese: aveva superato i cento anni. Protagonista della vicenda è Dale Steele, originario del Nebraska. Secondo quanto riportato dai media americani, il suo fegato è stato espiantato dopo la morte avvenuta il mese scorso, quando l’uomo aveva già oltrepassato il secolo di vita. Nonostante l’età avanzata, Steele era in condizioni di salute complessivamente buone. Il ricovero in ospedale era avvenuto dopo una ferita alla testa che lo aveva costretto a essere collegato a un respiratore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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